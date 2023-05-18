Как отмыть микроволновку одним лимоном 1 18.05.2023, 22:46

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Лайфхак, который поразит многих.

Все мы слышали об удивительных свойствах лимона и его сока. Но не все знают, как правильно использовать этот фрукт. Мы собрали для вас несколько лайфхаков, которые помогут очистить микроволновку за считанные минуты.

Несколько секунд в микроволновке сделают лимон более мягким. Так вы сможете получить больше сока для блюд или для приготовления смеси от загрязнений.

Лимон в микроволновой печи может быть как естественный очиститель. Когда вы нагреваете его внутри микроволновки, пары лимона растворяют жирные пятна и следы на стенках устройства.

Чтобы легко очистить микроволновку, вам понадобится лимон и чистая миска с водой. Сначала нарежьте фрукт на несколько кусочков. Затем поместите их вместе с водой в миску и поставьте внутри микроволновой печи.

Включите микроволновку на полную мощность на 5 минут, чтобы вода и лимонный сок начали кипеть и выделять пары. После этого оставьте миску с лимоном еще на 10-15 минут.

По окончании этого процесса дайте микроволновке немного остыть. Возьмите мягкую тряпку или губку и слегка протрите внутренние стенки. Грязь и жир должны легко отойти под воздействием лимонного сока и паров.

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