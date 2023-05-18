Пентагон: Поврежденный в Украине ЗРК Patriot уже починили 1 18.05.2023, 22:49

2,608

Cистемe ПВО вернули в строй.

В Украине починили зенитный ракетный комплекс Patriot, который был поврежден. Сейчас система ПВО уже находится в рабочем состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой брифинг заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх.

«Одна система Patriot была повреждена, но сейчас она отремонтирована, полностью восстановлена и работает», - заявила Сингх, отвечая на вопросы о повреждении в Украине американского ЗРК.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».