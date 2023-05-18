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Пентагон: Поврежденный в Украине ЗРК Patriot уже починили

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  • 18.05.2023, 22:49
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Пентагон: Поврежденный в Украине ЗРК Patriot уже починили

Cистемe ПВО вернули в строй.

В Украине починили зенитный ракетный комплекс Patriot, который был поврежден. Сейчас система ПВО уже находится в рабочем состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой брифинг заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх.

«Одна система Patriot была повреждена, но сейчас она отремонтирована, полностью восстановлена и работает», - заявила Сингх, отвечая на вопросы о повреждении в Украине американского ЗРК.

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