3-я ОШБр ВСУ сняла фильм о своем подразделении, воюющем в районе Бахмута 18.05.2023, 23:22

Видео.

3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины опубликовала 17 мая в YouTube фильм о своем подразделении, которое воюет против российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.

«Лента состоит из семи небольших глав. Рассказы бойцов в фильме иллюстрируются видеокадрами городских боев с видами разрушенного Бахмута и его окрестностей и моментами жизнеутверждающего армейского юмора, помогающего штурмовикам 3-й ОШБр держать боевой дух в критических ситуациях нелегкого бахмутского фронта», – описали фильм его авторы.

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