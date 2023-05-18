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3-я ОШБр ВСУ сняла фильм о своем подразделении, воюющем в районе Бахмута

  • 18.05.2023, 23:22
3-я ОШБр ВСУ сняла фильм о своем подразделении, воюющем в районе Бахмута

Видео.

3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины опубликовала 17 мая в YouTube фильм о своем подразделении, которое воюет против российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.

«Лента состоит из семи небольших глав. Рассказы бойцов в фильме иллюстрируются видеокадрами городских боев с видами разрушенного Бахмута и его окрестностей и моментами жизнеутверждающего армейского юмора, помогающего штурмовикам 3-й ОШБр держать боевой дух в критических ситуациях нелегкого бахмутского фронта», – описали фильм его авторы.

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