Американская оборонная компания Red Cat поставит 200 высокоскоростных FPV-дронов для ВСУ 18.05.2023, 23:54

В перечне есть и ее новый «ночной» БПЛА Teal 2.

Американская оборонная компания Red Cat поставит 200 высокоскоростных FPV-дронов для оснащения ВСУ.

Об этом сообщил Центр подготовки операторов БПЛА «Крук».

Компания запланировала поставки FPV-дронов в Украину на июнь этого года. В перечне есть и ее новый «ночной» БПЛА Teal 2.

Teal 2 – легкий квадрокоптер весом 1,25 кг. Он может находиться в воздухе в течение 30 мин и выполнять задания в радиусе 5 км на высотах до 3 тысяч метров.

Разработчик называет беспилотник военной системой, адаптированной для работы в строгих условиях боевых действий. Одним из главных преимуществ Teal 2 является его защищенный канал связи, автономная инерциальная система позиционирования в пространстве и защищенность от вражеских систем РЭБ.

БПЛА приспособлен к выполнению задач в темное время суток и оснащен тепловизионной камерой Hadron 640R производства американской Teledyne FLIR. Это обеспечивает оператору возможность получения от БПЛА тепловизионного изображения с высоким разрешением.

Также Red Cat Holdings в кооперации с Athena AI активно работает над разработкой и интеграцией программного обеспечения на основе нейросети в БПЛА класса Teal 2.

Перспективная технология искусственного интеллекта позволит автоматически распознавать цели и оружие при разведывательных операциях даже в условиях низкого качества изображения. Система также должна выявлять опознавательные маркеры «свой-чужой», такие как инфракрасные маячки и отражатели Cyalume», - говорится в сообщении.

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