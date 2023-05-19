Пять суперфудов, которые восстанавливают память после 40 лет 19.05.2023, 1:06

Это действительно поможет.

Еда влияет на наше тело и на наш внешний вид, сейчас есть убедительные доказательства, что конкретные продукты играют огромную роль в здоровье нашего мозга.

Еда влияет на наше тело и на наш внешний вид, сейчас есть убедительные доказательства, что конкретные продукты играют огромную роль в здоровье нашего мозга.

Исследование опубликованное в журнале BMJ показало, что наша когнитивная способность может начать снижаться уже в 45 лет. То, чем вы питаете свой мозг, имеет решающее значение для нашей памяти, одни кроссворды не смогут улучшить вам когнитивные функции.

Сегодня известно, что кишечник и мозг тесно связаны между собой, и когда мы сосредотачиваемся на том, чтобы обеспечить свое тело полноценной питательной пищей, мы заботимся о них обоих.

Морковь

Морковь содержит антиоксиданты, включая бета-каротин, который может защищать мозговые клетки от повреждений свободными радикалами.

Исследование Гарвардского университета показало, что американские мужчины, которые принимали 50 мг антиоксиданта бета-каротина через день в течение 15 лет, замедлили когнитивное старение.

Ягоды

Ягоды, такие как синяя смородина, клубника и черешня, содержат антиоксиданты, которые могут улучшить мозговую функцию и предотвратить потерю памяти.

Согласно исследованию, через 12 недель люди, которые употребляли черничный сок, показали улучшение когнитивных функций, приток крови к мозгу и активацию участков мозга, связанных с когнитивными функциями. Были также доказательства, свидетельствующие об улучшении рабочей памяти.

Орехи

Орехи, а особенно миндаль и фундук богаты омега-3 жирными кислотами, витамином Е и антиоксидантами, орехи способствуют улучшению когнитивных функций, включая память.

Исследование, опубликованное в American Journal of Epidemiology, показывает, что потребление витамина Е может помочь предотвратить плохую память.

Жирная рыба

Лосось или сардины могут способствовать улучшению памяти и сохранению когнитивных способностей, ведь они являются источниками Омега-3. Мозг использует омега-3 жиры для создания нервных клеток, которые необходимы для обучения и памяти

Брокколи

Ваша мама была права, когда заставляла есть брокколи, он имеет высокое содержание сульфорафана, который является антиоксидантом. Таким образом он помогает бороться с хроническим воспалением, которое приводит к потере памяти и ухудшению здоровья мозга

Также эти зеленые овощи являются одними из лучших продуктов для здоровья мозга благодаря высокому содержанию витамина К и холина, которые могут помочь сохранить вашу память острой.

Почему память ухудшается с возрастом

Мозг способен вырабатывать новые клетки мозга в любом возрасте, поэтому значительная потеря памяти не является неизбежным результатом старения. Но как и с мышечной силой, вы должны тренировать ее, чтобы не потерять. Ваш образ жизни, привычки и повседневная деятельность имеют огромное влияние на здоровье вашего мозга.

Причины возрастной потери памяти:

- Гиппокамп, область мозга, которая участвует в формировании и восстановлении воспоминаний, часто ухудшается с возрастом.

- Гормоны и белки, которые защищают и восстанавливают клетки мозга и стимулируют рост нервной системы, также уменьшаются с возрастом.

- У пожилых людей часто наблюдается снижение кровоснабжения мозга, что может ухудшить память и привести к изменениям в когнитивных навыках.

Для большинства людей случайные провалы в кратковременной памяти являются нормальной частью процесса старения, а не признаком серьезного психического ухудшения или начала болезни Альцгеймера или иной деменции.

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