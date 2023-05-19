«Беларуская выведка»: «Пациент» Лукашенко считается трудным 19.05.2023, 3:01

Стали известны некоторые данные о медкарте диктатора.

В связи с повышенным интересом и по совокупности собранной информации, «Беларуская выведка» публикует актуальные на январь 2023 г. подробные данные о состоянии здоровья Лукашенко.

– Мы не являемся профессионалами в медицинской сфере и в целях безопасности не можем проконсультироваться по точности указанной ниже терминологии.

Щитовидная железа: средних размеров узел в правой доле. Железа без изменений. Гормоны железы в верхней границе нормы. Незначительные кальциевые и атеросклеротические отложения на шейных артериях.

Сердце: левое предсердие и левый желудочек расширены, приклапанная ригургитация, умеренный фиброз клапанов, остальное в пределах нормы для его возраста.

Печень: признаки жирового гепатоза, незначительное увеличение в размере, АСТ и АЛТ на верхней границе нормы. Повышен общий холестерин, индекс атерогенности повышен.

Ежедневно принимает малую дозу аспирина. Метаболический синдром, диабет 2 типа (принимает препараты для снижения уровня глюкозы), ожирение. Кисты на обеих почках. Две грыжи в поясничном отделе позвоночника, по одной показана срочная операция.

Значительная гиперплазия предстательной железы, аденома предстательной железы, ПСА чуть выше нормы (угроза онкологии), затруднённое мочеиспускание, остаточная моча в мочевом пузыре.

Оба колена с разрушением хрящевой ткани. Левый коленный сустав требует замены.

В настоящий момент: последствия вирусной инфекции в виде не угрожающего жизни миокардита. Проходит медикаментозное лечение. Прогноз благоприятный.

Главная задача: сбросить вес перед выборами и омолодить дряхлеющее и одутловатые лицо. На ноябрь 2023 в плане пластическая подтяжка лица.

Так же в планах были: операция на позвоночнике и замена коленного сустава, однако война внесла коррективы и планы постоянно передвигаются.

Наши источники не подтверждают наличие онкологии. «Пациент» считается трудным, т. к. отрицает наличие у себя заболеваний. Лечением и координацией занимается лично Абельская, т. к. является абсолютно доверенным в этой области лицом. Вскоре ожидаются «разборки» по результатам проверки Минздрава. Не исключена смена руководства, - пишет телеграм-канал.

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