Куда белорусы летали в отпуск 10 лет назад и где отдыхают сегодня 19.05.2023, 5:52

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Из топ-5 стран исчезли Болгария и Польша.

Портал Мyfin.by посмотрел, куда летали белорусы на отдых в 2022 году, а также какие страны предпочитали соотечественники пять и десять лет назад.

Согласно данным Белстата, опубликованным в сборниках «Туризм и туристические ресурсы Беларуси», в 2012 году всего выехало за рубеж 493 тыс. белорусских туристов, в 2017 году отдохнуло за границей 728 тыс. наших соотечественников. В прошлом году — уже только 349 тыс. белорусов.

Примечательно, что десять лет назад, в 2012 году, лидирующим направлением, куда направлялись белорусы для отдыха, была Украина. Туда отправилось 129 тыс. туристов. В 2017 году и в прошлом сезоне на первом месте оказалась Турция (с 140 тыс. и 104 тыс. туристов соответственно).

Отметим, что в белорусской туротрасли в последние годы произошли глобальные перемены: различные ограничения по полетам, поездкам и санкции. Так, массовых выездных направлений с вылетом из Беларуси осталось всего четыре: Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Грузия и Турция. Поэтому, в топ-5 стран для отдыха в прошлом голу попали ОАЭ и Грузия, которых раньше в пятерке лидирующих направлений никогда не было. Они заменили Польшу и Болгарию.

Что еще поменялось?

Количество туристических организаций, осуществляющих деятельность, также стало иным. Приводим цифры: 2012 год — всего 958 турфирм, 2017 год — 1444, 2022 год — 1203.

А вот что касается агроусадеб, то их число за 10 лет выросло почти в два раза: в 2012 году в Беларуси насчитывалось 1775 субъектов агротуризма, в 2017 году — 2319, в 2022 году — 3043.

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