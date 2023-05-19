Экс-спичрайтер Кремля назвал три причины тяжелой болезни Лукашенко 3 19.05.2023, 7:47

8,442

Диктатор до сих пор не может восстановиться.

Несмотря на то, что узурпатор Александр Лукашенко все же появился на публике после шестидневного отсутствия, в Сети не утихают разговоры об ухудшении его состояния здоровья. Показанный пропагандистами диктатор напоминал «восковую мумию» и до сих пор не может восстановиться.

Российский политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов даже предположил, что Лукашенко могли отравить. Об этом передает «24 канал».

Галлямов назвал отношения между двумя диктаторами Путиным и Лукашенко лживыми.

Он называет три версии в истории с болезнью Лукашенко:

1.Самопровозглашенный правитель просто заболел и в этом нет никакой политики.

2. Россияне пытались отравить его и после этого он заболел.

«Хотели отравить, потому что Путин отчаялся и не надеется, что ему удастся убедить Лукашенко открыть второй фронт», – предположил политолог.

3. «Дипломатическая болезнь».

«Путин нажал на Лукашенко, а он сказал: «Хорошо. Лечу и сейчас буду готовиться. Послезавтра наступаем», – отмечает Галлямов.

Политолог убежден, что белорусский диктатор не хочет открыто вступать в войну, поэтому придумал еще один способ, чтобы этого избежать – симуляцию болезни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».