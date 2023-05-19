Ночная атака на Киев: Россия применили дроны «Шахед» 19.05.2023, 7:49

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Удары наносились в несколько волн с короткими интервалами.

В ночь на 19 мая российские оккупанты в десятый раз с начала мая атаковали с воздуха Киев, применив иранские дроны-камикадзе типа Shahed. Ураинские системы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские воздушные цели. Об этом сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«Десятая воздушная атака на столицу за 19 дней мая! С интервалом между последними – меньше суток. Такова майская интенсивность «воздушного огня» врага по Киеву. Последняя воздушная тревога в столице связана с применением агрессором БПЛА», - говорится в сообщении.

РФ атаковала столицу Украины в несколько волн, с короткими интервалами между атаками. Такой тактикой оккупанты пытаются истощить силы ПВО Украины, а также психологически повлиять на гражданское население.

«Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены! Спасибо защитникам неба за отличную работу! Данные оперативного сведения обновляются и уточняются», - написал начальник КМВА.

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