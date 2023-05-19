«Конституционный инвалид»: Гиркин объявил, что Путин сдаст Кремль 2 19.05.2023, 7:59

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Диверсант усомнился в дееспособности главы РФ.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) сравнил лидера РФ Владимира Путина с «конституционным инвалидом», указав, что он своими «талантами» не только погубит приграничные территории РФ (Ростовскую область), но и сдаст Кремль ВСУ.

В своем очередном эфире Гиркин заявил, что в перспективе, если российская армия продолжит «спецоперировать» Украину так, как сейчас, то не удержит ничего, передает УНИАН.

«Даже Кремль не удержим, со временем. Если уж, извините, Кремлевский дворец обстреляли, а у нас никакой реакции на это. Если даже это не заставило президента, как верховного главнокомандующего, стать исполнителем своих, возложенных по Конституции, функций, то чего уж говорить дальше», - указал Гиркин.

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