CNN: США приняли важное решение по поставкам истребителей F-16 в Украину 2 19.05.2023, 8:07

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Европейским союзникам направлен сигнал.

Администрация президента США Джо Байдена в последние недели дала понять европейским союзникам, что США разрешат им экспортировать истребители F-16 в Украину, сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений, передает CNN.

Это связано с тем, что Белый дом испытывает растущее давление со стороны членов Конгресса и союзников, требующих помочь Украине приобрести самолеты в условиях усиления российских воздушных атак.

По словам чиновников, однако, в администрации не знают о каких-либо официальных просьбах союзников об экспорте самолетов F-16.

Кроме того, сотрудникам Госдепа, которым обычно поручается оформление документов для утверждения таких поставок третьими сторонами, не было сказано, чтобы они приступали к работе.

США должны будут одобрить передачу истребителей третьей стороне, поскольку эти самолеты являются чувствительной американской технологией.

Хотя США по-прежнему не хотят посылать в Киев ни одного из своих собственных F-16, американские чиновники сообщили CNN, что администрация готова одобрить экспорт истребителей в Украину, если союзники решат именно так поступить.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от союзников от 40 до 50 истребителей F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи, чтобы защитить небо от российских атак.

16 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что несколько стран готовы передать Украине истребители в составе коалиции. В Великобритании летом стартуют учения для украинских пилотов, Франция тоже готова проводить тренировки.

По словам Кулебы, процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия Вашингтона.

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