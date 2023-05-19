Лукашенко отправляет деньги в Никарагуа 5 19.05.2023, 8:12

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Под видом «экспортных кредитов».

Беларусь будет предоставлять Никарагуа экспортные кредиты. Страны подпишут соответствующее соглашение. Его проект одобрен постановлением Совмина №313 от 17 мая, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

«Одобрить проект Генерального соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Никарагуа о предоставлении экспортных кредитов (далее – Генеральное соглашение) в качестве основы для проведения переговоров», – говорится в постановлении.

На подписание документа уполномочено Министерство промышленности. 19-20 мая состоится визит в Беларусь министра иностранных дел Никарагуа Дениса Монкады.

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