Лукашенко отправляет деньги в Никарагуа

Лукашенко отправляет деньги в Никарагуа5
- 19.05.2023, 8:12
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Под видом «экспортных кредитов».
Беларусь будет предоставлять Никарагуа экспортные кредиты. Страны подпишут соответствующее соглашение. Его проект одобрен постановлением Совмина №313 от 17 мая, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
«Одобрить проект Генерального соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Никарагуа о предоставлении экспортных кредитов (далее – Генеральное соглашение) в качестве основы для проведения переговоров», – говорится в постановлении.
На подписание документа уполномочено Министерство промышленности. 19-20 мая состоится визит в Беларусь министра иностранных дел Никарагуа Дениса Монкады.