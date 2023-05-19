закрыть
19 мая 2023, пятница, 9:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси значительно подорожали стоматологические услуги

3
  • 19.05.2023, 8:20
  • 4,884
В Беларуси значительно подорожали стоматологические услуги

Минздрав ввел новые тарифы.

В Беларуси обновили предельные максимальные тарифы на стоматологические услуги (ортопедические и зуботехнические), на услуги по лучевой диагностике при оказании стоматологических услуг. Это следует из постановления Минздрава, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее предельные тарифы изменялись в 2021 году. Вот некоторые из тарифов:

При этом тарифы на лучевую диагностику при оказании стоматологических услуг (рентгенологические исследования) остались прежними.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип
Дефекты и аффекты
Дефекты и аффекты Виталий Портников
Словесная эквилибристика от МТЗ
Словесная эквилибристика от МТЗ Артем Черников
Брянский привет генералу Конашенкову
Брянский привет генералу Конашенкову Юрий Бутусов