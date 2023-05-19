В Беларуси значительно подорожали стоматологические услуги

В Беларуси значительно подорожали стоматологические услуги3
- 19.05.2023, 8:20
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Минздрав ввел новые тарифы.
В Беларуси обновили предельные максимальные тарифы на стоматологические услуги (ортопедические и зуботехнические), на услуги по лучевой диагностике при оказании стоматологических услуг. Это следует из постановления Минздрава, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.
Ранее предельные тарифы изменялись в 2021 году. Вот некоторые из тарифов:
При этом тарифы на лучевую диагностику при оказании стоматологических услуг (рентгенологические исследования) остались прежними.