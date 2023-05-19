Поле чудес Андрей Окунь

19.05.2023, 8:33

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Путину скоро тоже преподнесут золотую статуэтку, как Татарскому.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев накануне встречался с Путиным, чтобы рассказать об экономических результатах региона. Правда, в основном говорили о вещах, связанных с войной. Дегтярев тут пошел с козырей, осыпав президента подарками: и модельку созданного в регионе багги «Ерофей» преподнес, и материал для палатки, и спальный мешок, и рамку с какой-то фразой Путина о правде.

Я прям вижу, как Путин вечером в своем бункере под хабаровской палаткой играется с багги, вибрируя губами под стать звукам мотора. Потом, устав, заворачивается в спальный мешок и засыпает, любуясь собственной фразой за стеклянной рамкой.

Невозможно представить, чтобы Фургал стал вот так услужливо осыпать Путина разными безделушками, единственная цель которых - подмазаться к президенту. Поэтому Фургал за решеткой, а Дегтярев выступает в роли гостя на «Поле чудес».

Политическим конъюнктурщикам, конечно, не откажешь в умении подстраиваться под желания и настроения начальства. Понимают, что Путин уже не в том состоянии, чтобы слушать отчеты без вручения разных безделушек. Теперь каждый губернатор будет тащить с собой разные «гостинцы». Кто-то подарит гжель, кто-то хохлому, а там глядишь дойдет дело и до золотой статуэтки.

Андрей Окунь t.me

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