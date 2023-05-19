Полковник ВСУ рассказал, почему арестовали разработчиков «Кинжалов» 19.05.2023, 8:38

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РОМАН СВИТАН

Придется продавать по стоимости китайских подделок.

Как получилось, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми так хвалилась Россия, оказались уязвимыми для американской системы Patriot? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником запаса Вооруженных сил Украины, летчиком-инструктором Романом Свитаном.

— Во-первых, они не думали, что Patriot до такой степени серьезная машина. Во-вторых, преувеличенные тактико-технические характеристики самого «Кинжала».

«Кинжал» может и гиперзвуковая ракета в верхних слоях атмосферы. Она действительно идет на гиперзвуке (от пяти махов и выше), но идет в разряженном воздухе, а когда «головка» «Кинжала» уже заходит в плотные слои атмосферы, подходит к цели (земле), то за счет плотности воздуха ракета сбрасывает скорость до двух-трех махов.

Потому противоракета, которая может разогнаться до четырех махов у Patriot, вычисляет точку встречи и успевает в эту точку прийти, а затем ударить по ракете.

Именно из-за уничтожения всех семи «Кинжалов» (первый был 4-го мая уничтожен и еще шесть на днях) были арестованы три российских разработчика. «Кинжал» легко сбивается, кстати, как простая баллистическая ракета, ничего в ней великого нет.

Можно было написать, что «Кинжал» вообще межпланетная ракета, но в конце концов, когда она входит в плотные слои атмосферы, повторюсь, становится просто баллистической ракетой со скоростью 2-3 маха. У «Искандера» такая же скорость, если его запускать с земли. Здесь действуют законы физики.

— РосСМИ отрапортовали, что якобы была повреждена одна из установок Patriot. Как вы считаете, это правда?

— Patriot не поврежден, россияне об этом прекрасно знают. Если бы они были уверены, что он поврежден, то они бы «Кинжалы» жахнули две ночи подряд, зная, что нечем перехватить. Они бы тогда не использовали крылатые ракеты, а «Кинжалы».

Раз они их не используют, то точно знают, что Patriot в рабочем состоянии и сшибет еще один заход этих несчастных «Кинжалов».

— Россияне несколько дней подряд наносят ракетные удары по Киеву. Это попытка навалом пробить ПВО?

— Нет, это все шантаж украинского военно-политического руководства через удары по одной точке — Киеву. Такой террористический акт — шантаж для того, чтобы сподвигнуть нас к «мирным переговорам», которые сейчас предлагают китайцы, ЮАР и так далее.

Для того, чтобы мы перестали наступать, отдали им Крым, Донбасс и сухопутный коридор. То есть, практически капитулировали. Они бьют по Киеву, пытаются пробить нашу оборону со всех сторон: то «Кинжалы» сверху, а «Калибры» снизу, то «Калибры» сверху — «Кинжалы» снизу, то еще что-нибудь придумают. Пытаются как-то пробить оборону, но один Patriot справляется со всеми их подходами, а у него дальность 150 км — по самолетам, 100 км — по ракетам.

— Скажите, а как подобные провалы российского оружия скажутся на работе военой промышленности РФ на экспорт?

— Покупать оружие будут точно, но цена уже будет не та. Получить за «Кинжал» десятки миллионов долларов уже не получится. Сколько стоит «вундервафля»? Да как китайская подделка!

В общем, все эти российские «вундервафли» на международном рынке просто очень сильно потеряли в цене.

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