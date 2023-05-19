Если нет кондиционера: как легко и просто охладить салон машины 2 19.05.2023, 8:40

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Водители поделились секретами перед наступлением летнего сезона.

Охлаждение салона автомобиля летом без кондиционера может быть вызовом, но существует несколько способов, которые могут помочь снизить температуру в салоне.

Когда на улице царит непреодолимая жара, желание выходить даже на короткие прогулки становятся минимальными, не говоря уже о поездках на автомобиле. Однако, мы собрали самые эффективные советы, которые помогут вам комфортно пережить длительное путешествие в транспорте, независимо от того, есть ли у вас кондиционер, пишет nv.ua.

Как охладить автомобиль без кондиционера без кондиционера

Всегда начинайте с прохладного салона: Перед выездом оставляйте автомобиль закрытым или открывайте окна настолько, чтобы избавиться от накопленного внутреннего тепла. Если возможно, паркуйте автомобиль в тени или используйте солнцезащитный экран.

Вентиляция: Включите вентиляцию или используйте воздушную корректировку для создания циркуляции воздуха внутри салона. Откройте окна или используйте воздушный засос, чтобы притянуть свежий воздух извне.

Сохраняйте гидратацию: Соответственно готовьтесь к поездке, имея достаточное количество воды или других безалкогольных напитков. Поддерживайте гидратацию во время путешествия, чтобы избежать перегрева тела.

Надевайте легкую и пропускную одежду: Выбирайте легкие, пропускные материалы для вашей одежды, которые позволят воздуху циркулировать вокруг тела и уменьшат влияние жары.

Используйте поглощающие тепло материалы: Вложите на сиденье полотенца или покрывала, которые поглощают тепло. Это поможет избежать прямого контакта с горячими поверхностями и снизит температуру.

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