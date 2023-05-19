СМИ: Зеленский резко изменил свои планы по саммиту G7 в Хиросиме 1 19.05.2023, 8:44

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Об этом стало известно источникам Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Хиросиму (Япония), чтобы лично присоединиться к лидерам стран «Большой семерки».

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Зеленский полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств, сообщили изданию анонимные источники.

Представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев, отмечает Bloomberg.

Сообщается, что ранее японские официальные лица заявляли, что Зеленский присоединится к саммиту виртуально, даже несмотря на то, что в воскресенье, 21 мая, добавили дополнительную сессию по Украине, чтобы учесть график украинского президента.

«Визит в Хиросиму, место первой ядерной атаки 78 лет назад, является особенно символичным, учитывая периодические угрозы президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в Украине», – пишет издание.

Напомним, саммит лидеров «Большой семерки» 19 мая стартует в японском городе Хиросима, участники саммита планируют объявить о новых санкциях против России.

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