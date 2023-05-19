закрыть
19 мая 2023, пятница, 9:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Зеленский резко изменил свои планы по саммиту G7 в Хиросиме

1
  • 19.05.2023, 8:44
  • 6,294
СМИ: Зеленский резко изменил свои планы по саммиту G7 в Хиросиме

Об этом стало известно источникам Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Хиросиму (Япония), чтобы лично присоединиться к лидерам стран «Большой семерки».

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Зеленский полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств, сообщили изданию анонимные источники.

Представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев, отмечает Bloomberg.

Сообщается, что ранее японские официальные лица заявляли, что Зеленский присоединится к саммиту виртуально, даже несмотря на то, что в воскресенье, 21 мая, добавили дополнительную сессию по Украине, чтобы учесть график украинского президента.

«Визит в Хиросиму, место первой ядерной атаки 78 лет назад, является особенно символичным, учитывая периодические угрозы президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в Украине», – пишет издание.

Напомним, саммит лидеров «Большой семерки» 19 мая стартует в японском городе Хиросима, участники саммита планируют объявить о новых санкциях против России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип
Дефекты и аффекты
Дефекты и аффекты Виталий Портников
Словесная эквилибристика от МТЗ
Словесная эквилибристика от МТЗ Артем Черников
Брянский привет генералу Конашенкову
Брянский привет генералу Конашенкову Юрий Бутусов