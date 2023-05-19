Во Львове прогремел взрыв
- 19.05.2023, 8:54
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Мэр города сообщил об атаке российских беспилотников.
Утром в пятницу, 19 мая, во Львове раздался взрыв. Россия атаковала город дронами-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.
«По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали «шахедами», - рассказал он.
По данным Садового, пострадавших из-за атаки нет.
Напомним, в эту ночь, 19 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога, и в некоторых областях сообщали о звуках взрывов и работе ПВО.
В частности, в Кривом Роге вследствие ночной вражеской атаки 19 мая есть разрушение на одном из промышленных предприятий, а также вспыхнули пожары. Пострадали два человека, и один из них - в тяжелом состоянии.
Кроме того, силы ПВО сбили все враждебные цели, пытавшиеся атаковать столицу. Добавим, что Киев РФ атакует вторую ночь подряд. По данным Воздушных сил, россияне атакуют Киев чаще всего.