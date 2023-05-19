Повестки из военкомата: как белорусы избегают мобилизации 1 19.05.2023, 9:23

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иллюстративное фото

Требования к здоровью призывников серьезно изменили.

На фоне войны в Украине многие беларусы хотели бы «откосить» от службы в армии. Но в начале 2023 года требования к здоровью призывников изменили, убрав многие «отмазки», а службы помощи призывникам разгромили летом 2022-го.

«Белсат» спросил эксперта в области мероприятий призыва, где призывникам искать помощи и что стоит делать самим.

Еще есть где проконсультироваться

В середине июля 2022 года в провластных телеграм-каналах стали публиковать «покаянные видео» сотрудников сайтов, которые консультировали призывников по вопросам отсрочки от армии. Хоть их деятельность была связана с законными способами не служить, задержанные «признавались» так, словно совершили преступления. После этого сервисы, которые сопровождали призывника в процессе поиска отсрочек, прекратили свою деятельность, но ни одного упоминания о нарушениях законодательства с их стороны не появилось.

Как рассказывает «Белсату» эксперт в области мероприятий призыва Антон (имя изменено), цель тех задержаний была одна – «в белорусском стиле прекратить функционирование» служб помощи призывникам. Сейчас, рассказывает он, службы помощи работают, но по принципу «сарафанного радио» и принимают оплату криптовалютой.

Открыто действует только пара сайтов с общей информацией о призыве, а также считанные анонимные юридические консультации, медицинские консультации по расписанию болезней, консультации по подготовке к призыву – Антон приводит в пример телеграм-бот с консультациями @dont_want_to_serve_bot (собеседник утверждает, что сам с этим ботом не связан, но уточнял у авторов, что упоминание для них безопасно).

Услуги «подпольных» служб помощи призывникам дороже их предшественников, но и действеннее, рассказывает Антон: такие службы уже не ограничиваются строго законными методами. Они уже не тратят время на тех, кому хочется просто что-то уточнить бесплатно, и на тех, в способностях и решительности кого не уверены. По словам собеседника, службы помощи призывникам пока только собираются вернуться к открытой работе.

Список «отмазок» сильно сократили

За историю суверенной Беларуси, вспоминает Антон, правила насчет здоровья призывников серьезно меняли только два раза. Было множество незначительных правок в девяностых, нулевых и десятых годах. Впервые значительные изменения внесли 7 февраля 2020 года. Тогда они казались серьезными, но оказались ничтожными в сравнении с правками 18 января 2023-го. Из требований к здоровью призывников убрали много пунктов, «популярных» у служб помощи призывникам.

«Сейчас крайне критичные изменения по нормам здоровья прохода в армию, особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям, – говорит Антон. – Как говорят некоторые врачи, связанные с призывом, сейчас люди будут в армии в мирное время умирать от сердечных заболеваний».

На переосвидетельствование, рассказывает он, теперь зовут даже тех, кто получил военный билет в конце 2022 года: военкоматы практически уверены, что по новым правилам «уже будет годность». Еще остаются «отмазки», но над ними призывнику нужно долго работать – как говорит Антон, «импульсные откосы утратили актуальность».

Он приводит примеры. Раньше можно было умело покривляться перед врачом и получить диагноз «кифоз ІІІ степени», сейчас для такого диагноза необходимо подтвердить деформацию позвонков рентгеном. Мало просто «заработать» артериальную гипертензию ІІ степени со средним риском, нужно еще неоднократно и безуспешно лечиться, а также подтвердить поражение органов-мишеней.

На психиатрические диагнозы также стали требовать историю болезни: просто пожаловаться психиатру из комиссии на жизнь недостаточно даже для по-настоящему больных. Антон отмечает аномалию в Витебской области: практически любых призывников, даже с историей болезни, выписывают из психоневрологического диспансера с пометкой «здоров». Собеседник смеется: «Начмед там в бане парится с военкомом?».

Фото повестки по вайберу – не повестка

В отличие от России, в Беларуси единственное надлежащее уведомление гражданина о необходимости явки в военкомат – это подписанная лично гражданином повестка. SMS, телефонный разговор, фото повестки с незнакомого аккаунта в мессенджере и даже личное сообщение «ВКонтакте» от замначальника отдела призыва (было и такое, рассказывает Антон) – это не повестка.

Собеседник говорит, что нет смысла не принимать звонки с незнакомых номеров: можно помолчать в трубку или даже согласиться, а пока нет лично подписанной повестки, «вы в домике». В то же время, такие звонки или другие способы сообщить о повестке – сигнал, что раньше или позже ее вручат надлежащим образом, уверен Антон.

Уголовная ответственность за неявку по повестке наступает в том случае, если неявка воспрепятствовала принятию решения комиссии или если решение не удалось реализовать. Сначала грозит только административная ответственность и штраф. Например, говорит Антон, если до начала призыва подписал повестку на 10 августа, не явился без уважительных причин (пока собирал доказательства «отмазок»), но пришел 1 сентября, то это еще не уклонение от призыва, у комиссии есть время на принятие решения, поэтому максимум – штраф. Уважительной же причиной неявки (по ст. 10 закона «О воинской обязанности и воинской службе») может быть «заболевание с утратой трудоспособности».

Отдельный случай – военнообязанные, зачисленные в запас по состоянию здоровья и не достигшие возраста 27 лет. Они должны проходить переосвидетельствование раз в три года (пункт 41 Положения о военно-врачебной экспертизе), но, по словам Антона, тысячи таких людей зовут раньше срока. Судиться в этом случае бесполезно, считает собеседник, но в таком случае неявка даже по подписанной повестке не грозит уголовной ответственностью: неявка на переосвидетельствование не считается уклонением от призыва – оно не входит в «мероприятия призыва» (ст. 435 УК РБ и ст. 34 закона «О воинской обязанности и воинской службе»).

Когда человек прошел переосвидетельствование и из «запасника» стал призывником, неявка по повестке уже будет уголовно наказуемой (так же, как будет уголовно наказуемым уклонение от призыву по мобилизации, если такую объявят). Неявка на переосвидетельствование – это только административная ответственность (ст. 26.3 КоАП РБ), суд и штраф до трех базовых величин. Неявка на такой суд грозит возможным приводом с милицией и штрафом за неуважение к суду (ст. 25.1 КоАП РБ). Возможен замкнутый круг с повестками и штрафами, но не уголовной ответственностью.

Что делать? Готовиться заранее

Призывникам с отсрочкой для образования или по семейным обстоятельствам собеседник советует при «любом зачатке патологии» идти к врачу и документально фиксировать это, но ни в коем случае не признаваться, что это для военкомата. Историю болезни нужно развивать, «капать на мозги» врачам.

«При любом посещении врача с целью выявить непризывной диагноз вы должны вести себя как пациент, который имеет жалобы и хочет устранить их через постановку диагноза и лечения», – подсказывает Антон.

Есть некоторые «варианты последней надежды»: операции по улучшению здоровья вроде выравнивания носовой перегородки или исправления варикоцеле, которые дадут некоторые отсрочки, но органы по призыву просят врачей спрашивать у военкомата разрешение на такие операции для призывников. Обычная болезнь даст отсрочку в пять рабочих дней после закрытия больничного, а лазерная коррекция зрения уже совсем не дает отсрочек. Лучше готовиться заранее, резюмирует собеседник.

Антон считает, что помочь можно любому призывнику на любом этапе, но не каждый способен реализовать то, что предложат службы помощи. Речь даже не о вариантах вроде «сломать руку» или «порезать вены» – такого не предлагают, «лучше уже в армию сходить», смеется собеседник.

Если бы существовали легкие и надежные способы избежать призыва, они б не разглашались – иначе перестали быть надежными и легкими, объясняет Антон. Есть разве что «простой» вариант уехать за границу в страну, которая точно не выдаст белорусскому военкомату, но в такие страны нужна виза. Безвизовая Грузия выдавала в Беларусь уклонистов, но Антон сомневается, что Грузия станет делать это сейчас.

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