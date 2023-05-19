«Однажды взял сразу шесть килограммов макарон» 3 19.05.2023, 9:33

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Зачем белорусы делают запасы продуктов?

Люди любят закупаться продуктами про запас в периоды неопределенности — например, в разгар пандемии либо во время хождения слухов о подорожании некоторых товаров в ближайшем будущем. Однако есть и те, кто привык иметь дома хотя бы небольшой склад, потому что так удобно, пишет onliner.by.

«В нашем доме есть «склад» из продуктов»

Антон с семьей живет в частном доме, в котором обустроил сразу несколько локальных «складов», в том числе с продуктами питания и бытовой химией. «Раньше мы жили в квартире и тоже имели похожий «склад», но было чуть меньше места. Это наш стиль жизни».

Еду про запас и бытовую химию покупают при разовых походах в магазин: «Можно взять лишнюю упаковку муки на акции, если дома ее осталось мало». Антон хорошо ориентируется в ценах и скидках, поэтому чаще всего в доме именно он занимается закупкой товаров. Мужчина мониторит цены и замечает, сколько продукты стоят в разных магазинах.

Обычно на шопинге берет по 1—2 пачки круп про запас, по 6 пачек муки (потому что в доме любят готовить и пекут хлеб, готовят пиццу, булочки), макароны и сахар по 5—10 пачек, консервы по 5—10—20 банок: это кукуруза, горошек, фасоль, закатанная свекла, халапеньо для пиццы и роллов, сливки для кофе.

Это все не портится? Нет, мужчина говорит, что хранится хорошо: в подвале его дома температура в течение года составляет от 6 до 12 градусов, влажность — 55-60%. Нормальные условия для склада. А как же насекомые и зверьки, которые тоже не против поесть тех же печенюшек из кладовки? Такой проблемы нет, разве что в крупе попадались жучки, это единичные случаи.

Точно так же семья Антона закупается бытовой химией: «Одних только капсул для посудомойки, которые у нас есть, на год хватит точно».

«Жизнь слишком короткая, чтобы тратить ее на походы в магазин»

Не обязательно иметь полноценную кладовку либо подвал, чтобы закупаться товарами про запас. Данила живет в общежитии вместе со своей девушкой, одну из полок в шкафу для одежды выделили для хранения продуктов, срок годности которых составляет больше 1 года: это макароны, хлебцы, жвачки, крупы, печенье, сахар. «Я стараюсь закупаться продуктом так, чтоб его хватило на 4—6 месяцев. Это не запас на черный день, цель у меня такая: не ходить часто в магазин и экономить». Например, еще зимой взяли сразу шесть килограммов макарон, это 20 пачек. Здесь на фото — что осталось.

Обычно перед тем как что-то купить, Данила проверяет, сколько стоит одно и то же в разных магазинах, нет ли акций. Например, удалось найти Alpen Gold всего по 2 рубля, в неделю Данила вместе с девушкой съедают по одной такой шоколадке.

Еще у Данилы в запасах крупа, лапша быстрого приготовления, вафли, коробка жвачек. И бытовая химия. Все это не занимает много места и умещается на нескольких полках шкафа-купе. Такие глобальные запасы позволяют парню ходить за продуктами очень редко, Данила ходит в магазин раз в неделю — за молоком, сыром, фруктами, овощами, мясом и другим «скоропортом».

Купить продукты, чтобы продержаться 3 недели

Понятный повод для больших покупок — большая неизвестность. Три года назад, когда в мир пришла пандемия, минчанин Александр решил на всякий случай изолировать свою большую семью. И закупился на полную катушку! На три недели как минимум. Купил гречку, перловку, молоко, сосиски, мясо, забил шкафы, холодильник, морозильник.

У него большая семья, жена и трое маленьких детей — было желание избежать контактов с миром, пока в мире не станет больше определенности. На какое-то время помогло. Но на длинную дистанцию, конечно, никакой похожий план не сработает — придется докупать самое необходимое.

«Не храню запасы продуктов, исключение — макароны и закатки»

Ольга — многодетная мама, она не любитель делать большие запасы продуктов, нет и привычки готовить на несколько дней: «Меня еще мама учила — готовить столько, сколько сразу съешь. У нас не стоят неделями борщи, не хранятся неделями котлеты. Не заводится плесень и не выглядывают „котики“ из кастрюль. Мы не покупаем много круп, потому что когда мой свекр так делал, у него завелись жучки».

Ольга поясняет, что если она закупит сразу много тех же сладостей на будущее, то в семье их быстро съедят, все-таки четверо детей и муж — сладкоежки. «Единственное, чем мы закупаемся, — макароны, мы их любим и часто готовим». Кроме того, в квартире хранятся закатки от бабушки: варенье, компоты, салаты, соки.

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