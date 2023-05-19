В СНБО подтвердили приезд Зеленского на саммит «Большой семерки» в Японии 1 19.05.2023, 9:40

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Владимир Зеленский

Это будет первый визит главы Украины в Азию с начала полномасштабного вторжения.

В СНБО подтвердили, что президент Владимир Зеленский лично примет участие на саммите G7 в Японии. Это будет первый визит главы государства в Азию с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

«Кто бы сомневался, что наш президент там (на саммите G7 в Хиросиме - ред.) не будет присутствовать. Мы были уверены, что наш президент там, где нужно стране, в любой точке мира обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны», - сказал Данилов.

Что касается саммита G7, то, по словам секретаря СНБО, там будут приниматься очень важные вещи, и поэтому физическое присутствие нашего президента абсолютно важно для отстаивания интересов Украины.

Предыстория

Напомним, сначала в ОП только допускали визит президента Владимира Зеленского на саммит в Хиросиме. Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква допустил, что эта поездка главы государства будет зависеть от ситуации на фронте.

Однако премьер-министр Японии Фумио Кисида впоследствии заявил, что Зеленский, вероятно, не поедет в Хиросиму на саммит, который состоится 19-21 мая. А примет участие онлайн и выступит уже в это воскресенье.

Уже сегодня в Bloomberg появилась информация о том, что глава Украины лично примет участие в саммите «Группы семи». Кроме того, издание сообщило, что президент Украины улетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.

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