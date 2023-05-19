The Washington Post: Весь мир должен потребовать ответа: где Виктор Бабарико? 19.05.2023, 9:41

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Авторитетное издание призвало спасать белорусских политзаключенных.

Американское издание The Washington Post опубликовало редакционную колонку о белорусском политзаключенном Викторе Бабарико. Там перечисляются факты о политических репрессиях в Беларуси, а также заявляется, что весь мир должен требовать ответа от Александра Лукашенко.

WP напомнило, что с февраля с Бабарико нет связи, а недавно он был госпитализирован и теперь неясно, где экс-банкир находится. Такая же ситуация и со многими известными политзаключенными, продолжается давление на адвокатов.

Издание отмечает, что ранее в Беларуси можно было хотя бы поддерживать контакт с политзаключенными, но сейчас ситуация изменилась: «Теперь режим, похоже, использует еще более репрессивную тактику, как в Северной Корее, где заключенные исчезают на месяцы или годы».

«Весь мир должен потребовать от диктатора ответа: где Виктор Бабарико? Покажи нам, что он жив. Что стало с остальными? Нельзя допустить, чтобы белорусские политзаключенные исчезли», — заключили в редакции.

Напомним, близкие и адвокаты Виктора Бабарико ищут его уже более 20 дней. Вечером 26 апреля появилась информация о том, что Виктор Бабарико, заключенный ИК-1 Новополоцка, в ночь на 25 апреля был госпитализирован в городскую больницу — якобы со следами избиений и пневмотораксом. Утром 27 апреля близким политика удалось подтвердить факт его госпитализации в хирургическое отделение. Госорганы комментировать ситуацию отказались.

Сейчас отсутствует связь со многими известными политзаключенными в Беларуси. Так, нет точных сведений о состоянии и местонахождении Виктора Бабарико, с февраля нет вестей от Максима Знака и Игоря Лосика.

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