Последний шанс спастись для Путина 3 Альфред Кох

19.05.2023, 9:53

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Альфред Кох

А дальше — скамья подсудимых.

Прошел один год и восемьдесят три дня войны. На фронте все идет так же, как и последние несколько дней: в Бахмуте и его окрестностях ВСУ по флангам наступают, а в центре, напротив, вперед двигается ЧВК «Вагнер». А на остальных участках фронта никаких существенных изменений я не вижу.

Норвегия поставит ВСУ 8 установок М270 (сдвоенный HIMARS). Я уже сбился со счета сколько таких установок уже поставлено Украине. Помню Залужный мечтах о пятидесяти HIMARSах. Наверняка их уже значительно больше.

Еще Норвегия поставит 3 артиллерийских радара контрбатарейной борьбы. Я полный дилетант в этом вопросе, но, наверное, полезная штуковина. Во всяком случае, на картинке выглядит впечатляюще.

Каждый день ракетные атаки на Киев и другие города Украины. ПВО работает исключительно эффективно. Сегодня Пентагон подтвердил, что после ремонта одной из пусковых установок «Пэтриота», она снова встала на боевое дежурство. Все рассказы Конашенкова о том, что россиянам удалось поразить пять или шесть пусковых установок «Пэтриота» - предсказуемо оказались лажей.

Сегодня произошел подрыв железнодорожного полотна недалеко от Бахчисарая. В результате диверсии с путей сошли несколько вагонов поезда. Движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь приостановлено.

А еще сегодня вдруг выяснилось, что в Швеции без лишнего шума прошла полный курс обучения бригада из 5000 украинских военнослужащих. Теперь эта бригада будет одним из самых боеспособных подразделений ВСУ (из тех что предполагается использовать для будущего наступления).

Бригада на днях вернулась в Украину. Она оснащена самым современным оружием: танками Leopard 2, боевыми машинами CV-90 и артиллерийскими системами Archer, «что делает ее одним из самых мощных подразделений Вооруженных сил Украины» - пишет The Times.

А сколько еще таких бригад без всякой помпы уже подготовлено и оснащено украинскими союзниками? Я теперь даже и не знаю. Утечки Пентагона говорили о 10-12 бригадах. Но, например, про эту бригаду до последнего момента никто ничего не знал…

Сегодня стало известно, что китайский спецпредставитель Ли Хуэй после турне по европейским столицам, посетит Брюссель и лишь потом отправится в Москву. Сдается мне, что это последние усилия мирового сообщества по вразумлению Путина. Там китаец должен рассказать Путину о своих впечатлениях от визитов к его противникам.

Думаю, что попав под два обстрела в Киеве, он будет достаточно убедителен, чтобы остановить бесноватого вождя россиян. В противном случае убеждать его в необходимости убираться из Украины будут уже ВСУ.

Сегодня американцы нашли какую-то ошибку в бухгалтерии, которая позволяет им дополнительно поставить Украине оружия еще на 3 млрд. долларов. Нет никаких сомнений, что США в ближайшее время воспользуются предоставившейся возможностью. С чем я ВСУ и поздравляю.

Кстати, сегодня начал обсуждаться бюджет Пентагона на 2024 год. В нем военная помощь Украине составит 60 млрд. долларов, что на 15 млрд. больше, чем в этом году. И тут «поздравлять» нужно уже Путина.

Очень бы я ему советовал не пренебрегать рекомендациями Ли Хуэя. Тем более он с ним близко знаком. И даже награждал его орденом «Дружбы народов». Наверняка китаец сделает ему дельное предложение. Китайцы люди прагматичные и умные. Они глупостей не посоветуют. Интуиция подсказывает мне, что после того, как ВСУ начнет наступление, никто уже с Путиным разговаривать не будет. Стадия уговоров закончится навсегда.

А может это и хорошо? Сколько можно с ним нянчиться? Очень мне хочется увидеть его на скамье подсудимых. И я уверен: не мне одному. И это обязательно случиться. Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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