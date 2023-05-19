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«Рылись в телефоне, спрашивали, за кого голосовал»

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  • 19.05.2023, 9:54
  • 10,548
«Рылись в телефоне, спрашивали, за кого голосовал»

Что происходит на границе Беларуси с Польшей?

На белорусско-польской границе белорусские пограничники уделяют особое внимание людям с ВНЖ.

По информации подписчика телеграм-канала «Беларусь головного мозга», буквально на днях в автобусе, следовавшем в Беларусь, проходила стандартная проверка документов. Однако мужчину, у которого обнаружили польскую «карту побыта», лукашенковские пограничники увели на допрос.

«Сказал, что рылись в телефоне, спрашивали, за кого голосовал и кого поддерживает. Какой-то молодой допрашивал. Остальных не допрашивали», — рассказал подписчик.

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