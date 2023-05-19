Беспилотник атаковал железную дорогу возле Джанкоя в Крыму 19.05.2023, 10:03

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Движение поездов остановлено.

Россияне заявляют, что якобы обнаружили обломки неизвестного дрона на железной дороге в оккупированном Крыму. Как утверждают росСМИ, движение поездов приостановлено.

Об этом сообщает российский Telegram-канал BAZA.

По словам россиян, инцидент произошел в ночь на 19 мая возле станции Соленое Озеро в Джанкойском районе Крыма.

«Неизвестный беспилотник упал на железнодорожные пути в Крыму. Во время падения он оборвал контактные провода», - говорится в сообщении.

Россияне уверяют, что железная дорога не пострадала, но движение поездов все же приостановили. СМИ отмечают, что на месте инцидента якобы обнаружили много обломков, там работают взрывотехники.

Напомним, 18 мая вблизи Бахчисарая в Крыму раздался взрыв на железной дороге, а россияне сразу заявили о «диверсии». Позже стало известно, что в результате инцидента повреждено около 50 метров железнодорожного полотна, с рельсов сошли 8 вагонов с зерном.

В военной разведке заявили, что железную дорогу, где произошел взрыв, оккупанты использовали для перевозки оружия.

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