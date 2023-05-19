Четыре скрытые функции Wi-Fi роутера, о которых мало кто знает 1 19.05.2023, 10:07

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Их надо учитывать перед покупкой нового устройства.

Если вы думали, что все знаете о своем маршрутизаторе, вы можете обнаружить, что он имеет различные функции, которые на первый взгляд неприметны.

Несмотря на то, что роутеры во многом похожи друг на друга, не все они имеют идентичный набор функций, пишет nv.ua.

Вот несколько вещей, которые следует запомнить, а возможно даже рассмотреть перед покупкой следующего маршрутизатора.

Многие люди знают, что Wi-Fi роутеры работают на одном диапазоне (обычно 2,4 ГГц). Тем не менее, некоторые роутеры поддерживают двухдиапазонную работу, что позволяет подключать устройства как к 2,4 ГГц, так и к 5 ГГц диапазонам. Это обеспечивает лучшую скорость и более мощный сигнал в зависимости от требований устройства.

Использование диапазона 5 ГГц является менее распространенным явлением, а сам диапазон обеспечивает гораздо больше свободного пространства — его 8 доступных беспроводных каналов достаточно, чтобы смежные сети могли работать, не мешая друг другу. Единственное, что может стать помехой: вам понадобятся беспроводные устройства (или адаптеры), также поддерживающие диапазон 5 ГГц, но современные почти все поддерживают данную опцию.

Кроме того, некоторые маршрутизаторы могут работать на частоте 2,4 или 5 ГГц, убедитесь, что вы выбрали тот, который может обрабатывать оба одновременно.

Гостевая беспроводная сеть

Если вы часто позволяете посетителям использовать ваше беспроводное подключение к Интернету, наличие маршрутизатора, предлагающего гостевую сеть, позволит вам делать это более удобно и безопасно.

Ваши посетители получат отдельное подключение, и вы можете изолировать его от основной сети, гарантируя, что посторонние не будут иметь доступа к ресурсам локальной сети, таким как ПК и принтеры.

Вы даже можете настроить независимые параметры безопасности в гостевой сети (например, WPA для гостей, WPA2 для вас) или вовсе не использовать.

Технология формирования луча (Beamforming)

Эта технология позволяет роутеру направлять сигнал Wi-Fi непосредственно к подключенным устройствам, вместо того, чтобы излучать сигнал во всех направлениях. Это улучшает качество связи и обеспечивает лучший охват Wi-Fi в доме или офисе.

Кнопка включения Wi-Fi

Иногда вы захотите временно отключить сеть Wi-Fi (например, во время устранения неполадок или перед длительным отсутствием).

Возможность сделать это с помощью физической кнопки или переключателя на маршрутизаторе намного удобнее, чем войти в консоль конфигурации, и, в отличие от выдергивания кабеля питания маршрутизатора, это оставляет вашу проводную сеть и подключение к Интернету без изменений.

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