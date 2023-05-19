Кремлевских выгнали тряпками 1 Эль Мюрид

19.05.2023, 10:11

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Эль Мюрид

Их впереди будет еще много, этих «жестов доброй воли».

Россия с мая вышла на объем сокращения добычи нефти в 500 тыс. баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Это очередной жест доброй воли, только про нефть. Их впереди будет еще много, этих жестов. Причина известна: уничтожение собственной индустриальной базы привело к существенному сокращению внутреннего рынка, а это высвободило значительные объемы сырья для торговли им на экспорт. За благословенную свободноконвертируемую валюту, бывшую пределом мечтаний всех нынешних правителей России.

И это же сейчас подкашивает сырьевые отрасли - заменить выпадающий экспорт внутренним спросом невозможно. Нет потребителей. Извели. Истребили под корень. И теперь возникли некоторые сложности с экспортом по понятной причине - кремлевских тряпками выгнали с высокомаржинального и емкого европейского рынка. Можно сколько угодно рассказывать про «поворот на восток», но по щелчку пальцев никакие повороты невозможны. Есть, конечно, вариант, как с Индией - просто гнать ей нефть бесплатно. Ну, не совсем бесплатно, за рупии - но это, в сущности и есть бесплатно. Какое-то время это работает, но только какое-то.

Вариантов нет - приходится сокращать добычу. При этом «дружественный» Китай все никак не может выйти на нормальный рост экономики. После 20 съезда КПК партия строго сказала вирусу ковида, что эпидемия закончилась, иначе партбилет на стол. Вирус, как убежденный член партии, немедленно взял под козырек и исчез. Но сразу после этого началась уже настоящая эпидемия (три года просидеть в карантине - тут никакого здоровья не хватит), и восстановление экономики Китая идет медленно и крайне неравномерно. Соответственно, спрос на сырье тоже достаточно «рваный».

В общем - сложилось сразу много негативных факторов, а потому приходится сокращаться. А процесс деградации - инерционный, поэтому одной стадией сокращения не обойтись. В будущем придется сокращаться еще.

Сказать вслух глубинному народу правду нельзя - придется прямо сообщить ему, что «мы обоср..лись». Поэтому Кремль поступает как Саддам Хусейн после того, как его вышибли из Кувейта: он заявил иракскому народу о победе. Кремлевские точно так же заявляют, что они совершают жесты доброй воли. По всем направлениям. Вышли с севера и северо-востока Украины - добрая воля. Подписали зерновую сделку при полностью проигнорированных кремлевских условиях - жест доброй воли. Сокращаем добычу нефти - она же. И это тоже не предел. Впереди их еще будет много.

Эль Мюрид, t.me

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