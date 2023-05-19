ЕС и Великобритания ударят по импорту российских алмазов
- 19.05.2023, 10:23
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Новые ограничения предусматривают «заморозку» доходов РФ на 4 миллиарда долларов.
ЕС и Великобритания нанесут удар по торговле российскими алмазами в рамках санкций за войну в Украине.
«Российские алмазы не вечны», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель на саммите G7 в Хиросиме и анонсировал принятие ограничений в отношении драгоценных камней. При этом он не уточнил, какими они будут.
В свою очередь Великобритания намерена запретить поставки российских алмазов в Соединенное Королевство, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак. Новые ограничения предусматривают замораживание экспорта алмазов на сумму 4 млрд долларов.
Также Великобритания распространит санкции на импорт российских меди, алюминия и никеля. Кроме этого, в черный список Лондона будут включенные еще 86 россиян и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.
«Санкции, введенные против России Великобританией и партнерами по G7, оказывают явное и прогрессивное влияние на снижение уровня военных усилий [президента РФ Владимира] Путина», — подчеркнул Сунак.
Ранее Великобритания и США ввели санкции против крупнейшей российской алмазодобывающей компании АЛРОСА. Вашингтон также запретил импорт российских алмазов. Как заявили в канцелярии британского премьера, Лондон ожидает, что все партнеры Великобритании по G7 объявят о собственных ограничениях против России, чтобы продемонстрировать единство и поддержку Украине.
Однако, как писал Bloomberg со ссылкой на проект итогового заявления G7, другие страны-члены объединения не введут полный запрет на импорт алмазов. Они будут работать вместе, чтобы «ограничить торговлю и использование добытых, обработанных или произведенных в России» минералов. Также они обязуются «координировать будущие меры, в том числе с помощью технологий отслеживания».
До этого ЕС не вводил санкции против российской алмазодобывающей отрасли из-за протеста Бельгии. Минэкономики страны отмечало, что ограничения могут негативно повлиять на торговлю бриллиантами в «мировом алмазном центре» — Антверпене, а Россия сможет перенаправить свой экспорт в другие страны.
США обсуждали со странами G7 и ЕС механизм, который позволит ограничить поступление российских драгоценных камней на западный рынок, писала FT. По данным The Economic Times, предлагалось ввести санкции на алмазы АЛРОСА весом 1 карат.