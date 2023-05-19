«Лукашенко либо уничтожат, как Чаушеску, либо арестуют» 6 19.05.2023, 10:31

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Доживет ли диктатор до суда над ним?

В последнее время Лукашенко мало появляется на публике, отменяет встречи и поездки, да и вид имеет плохой. Позже начала распространяться информация о тяжелой болезни белорусского диктатора.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал «Главреду», доживет ли белорусский диктатор до суда.

«Лукашенко может дожить до суда. Если он будет пытаться активно подавить оппозицию КГБ или спецназом, восстанут белорусские военные и общество, и Лукашенко в процессе этих противостояний либо уничтожат, как Чаушеску, либо арестуют и привлекут к ответственности. Чтобы Россия могла уничтожить Лукашенко до суда, нужно, чтобы сохранился путинский режим и пытался ликвидировать свидетеля событий, которые россияне заварили в Украине», - отметил Маломуж.

Генерал армии отметил, что когда Украина будет выигрывать, встанет вопрос об устранении Путина. Тогда о Лукашенко в России мало кто будет думать, потому что путинскому режиму будет не до него.

«В уничтожении Лукашенко может быть заинтересован только Путин, если он и его режим сохранятся, тогда ему придется уничтожить свидетелей», - подчеркнул Маломуж.

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