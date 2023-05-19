Китай вытесняет Россию: Си Цзиньпин обнародовал масштабный план развития Центральной Азии 19.05.2023, 10:32

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Си Цзиньпин

Китай поставил себя в авангарде гонки за политическое влияние и энергетические активы в богатом ресурсами регионе.

Председатель КНР Си Цзиньпин обнародовал грандиозный план развития Центральной Азии, от строительства инфраструктуры до расширения торговли, взяв на себя новую руководящую роль в регионе, который традиционно был сферой влияния России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китай готов координировать стратегии развития с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном и способствовать модернизации всех, сказал Си в своем выступлении на саммите Китай - Центральная Азия в Китае.

«Этот саммит придал новый импульс развитию и возрождению шести стран и придал сильную позитивную энергию региональному миру и стабильности, - сказал Си позже на пресс-конференции со своими центральноазиатскими коллегами. - Мы будем совместно развивать новую парадигму глубоко взаимодополняющего и взаимовыгодного сотрудничества на высоком уровне».

Таким образом Китай поставил себя в авангарде гонки за политическое влияние и энергетические активы в богатом ресурсами регионе. При этом Россия занята войной против Украины, а вывод американских войск из Афганистана уменьшил присутствие США в регионе.

Пять бывших советских республик с сетью торговых коридоров предлагают Китаю альтернативные маршруты для перевозки топлива, продовольствия и других товаров в случае сбоев в других местах.

Обещания о поддержке и сотрудничестве на двухдневном саммите будут контрастировать с негативным имиджем Китая на саммите лидеров «Большой семерки» в Японии.

Си сказал, что Китай и страны Центральной Азии должны укреплять доверие и предлагать «четкую и решительную поддержку» в таких основных интересах, как суверенитет, независимость, национальное достоинство и долгосрочное развитие.

Он не упомянул Украину, которая, как и страны Центральной Азии, более 30 лет назад была частью Советского Союза.

- Китай готов помочь странам Центральной Азии улучшить их правоохранительную деятельность, безопасность и обороноспособность, - сказал он.

Торговля и инвестиции

Си сказал, что Китай также обновит двусторонние инвестиционные соглашения и увеличит объем трансграничных грузовых перевозок с регионом.

Он добавил, что это побудит финансируемые Китаем предприятия в Центральной Азии создавать больше рабочих мест, строить склады и запускать специальные поезда, направленные на развитие туризма.

- Для укрепления нашего сотрудничества и развития Центральной Азии Китай предоставит странам Центральной Азии в общей сложности 26 млрд юаней (3,8 млрд долларов) финансовой поддержки и грантов, - сказал Си.

Двусторонняя торговля между Китаем и Центральной Азией в прошлом году достигла рекордных 70 млрд долларов, при этом Казахстан лидирует с 31 млрд долларов, поскольку Китай стремится к более тесным связям в своем стремлении к большей продовольственной и энергетической безопасности.

Си сказал, что строительство линии D газопровода Китай-Центральная Азия должно быть ускорено.

Он также призвал Китай и Центральную Азию увеличить торговлю нефтью и газом, развивать энергетическое сотрудничество в рамках промышленных цепочек и активизировать сотрудничество в области новой энергетики и мирного использования атомной энергии.

В более долгосрочной перспективе Китай поддерживает строительство международного транспортного коридора через Каспийское море и усилит строительство транспортных узлов грузовых поездов Китай-Европа, сказал Си Цзиньпин.

Напомним, Китай организовал большой саммит для лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в китайском городе Сиань. Дата проведения саммита совпадает с датой проведения саммита G7 в Японии. Таким образом, Китай пытается усилить свое влияние в Центральной Азии, пока Россия сосредоточилась на войне против Украины. Долгое время этот регион считался «задним двором РФ».

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