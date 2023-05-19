Китай вытесняет Россию: Си Цзиньпин обнародовал масштабный план развития Центральной Азии
- 19.05.2023, 10:32
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Китай поставил себя в авангарде гонки за политическое влияние и энергетические активы в богатом ресурсами регионе.
Председатель КНР Си Цзиньпин обнародовал грандиозный план развития Центральной Азии, от строительства инфраструктуры до расширения торговли, взяв на себя новую руководящую роль в регионе, который традиционно был сферой влияния России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Китай готов координировать стратегии развития с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном и способствовать модернизации всех, сказал Си в своем выступлении на саммите Китай - Центральная Азия в Китае.
«Этот саммит придал новый импульс развитию и возрождению шести стран и придал сильную позитивную энергию региональному миру и стабильности, - сказал Си позже на пресс-конференции со своими центральноазиатскими коллегами. - Мы будем совместно развивать новую парадигму глубоко взаимодополняющего и взаимовыгодного сотрудничества на высоком уровне».
Таким образом Китай поставил себя в авангарде гонки за политическое влияние и энергетические активы в богатом ресурсами регионе. При этом Россия занята войной против Украины, а вывод американских войск из Афганистана уменьшил присутствие США в регионе.
Пять бывших советских республик с сетью торговых коридоров предлагают Китаю альтернативные маршруты для перевозки топлива, продовольствия и других товаров в случае сбоев в других местах.
Обещания о поддержке и сотрудничестве на двухдневном саммите будут контрастировать с негативным имиджем Китая на саммите лидеров «Большой семерки» в Японии.
Си сказал, что Китай и страны Центральной Азии должны укреплять доверие и предлагать «четкую и решительную поддержку» в таких основных интересах, как суверенитет, независимость, национальное достоинство и долгосрочное развитие.
Он не упомянул Украину, которая, как и страны Центральной Азии, более 30 лет назад была частью Советского Союза.
- Китай готов помочь странам Центральной Азии улучшить их правоохранительную деятельность, безопасность и обороноспособность, - сказал он.
Торговля и инвестиции
Си сказал, что Китай также обновит двусторонние инвестиционные соглашения и увеличит объем трансграничных грузовых перевозок с регионом.
Он добавил, что это побудит финансируемые Китаем предприятия в Центральной Азии создавать больше рабочих мест, строить склады и запускать специальные поезда, направленные на развитие туризма.
- Для укрепления нашего сотрудничества и развития Центральной Азии Китай предоставит странам Центральной Азии в общей сложности 26 млрд юаней (3,8 млрд долларов) финансовой поддержки и грантов, - сказал Си.
Двусторонняя торговля между Китаем и Центральной Азией в прошлом году достигла рекордных 70 млрд долларов, при этом Казахстан лидирует с 31 млрд долларов, поскольку Китай стремится к более тесным связям в своем стремлении к большей продовольственной и энергетической безопасности.
Си сказал, что строительство линии D газопровода Китай-Центральная Азия должно быть ускорено.
Он также призвал Китай и Центральную Азию увеличить торговлю нефтью и газом, развивать энергетическое сотрудничество в рамках промышленных цепочек и активизировать сотрудничество в области новой энергетики и мирного использования атомной энергии.
В более долгосрочной перспективе Китай поддерживает строительство международного транспортного коридора через Каспийское море и усилит строительство транспортных узлов грузовых поездов Китай-Европа, сказал Си Цзиньпин.
Напомним, Китай организовал большой саммит для лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в китайском городе Сиань. Дата проведения саммита совпадает с датой проведения саммита G7 в Японии. Таким образом, Китай пытается усилить свое влияние в Центральной Азии, пока Россия сосредоточилась на войне против Украины. Долгое время этот регион считался «задним двором РФ».