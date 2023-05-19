Контрнаступление ВСУ под Бахмутом: 10-ая бригада «Эдельвейс» отбила позиции РФ 19.05.2023, 10:45

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Украинские бойцы провели успешный штурм.

Украинские воины 10 горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» отбили 4 кв. км территории в результате успешного штурма под Бахмутом. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

Военные заявляют, что штурм проходил при поддержке артиллерии, тяжелой и легкобронированной техники, а также профессиональной группы бойцов, которая обеспечила успех операции.

Отмечается, что в результате слаженных действий воины отбили около 4 кв. км территории вблизи Бахмута.

- Это яркий пример идеального взаимодействия внутри подразделения и полного доверия командиру, – сказано в сообщении.

На видео можно увидеть штурмовые действия бойцов 10 бригады. Внимание – присутствует ненормативная лексика.

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