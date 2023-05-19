Контрнаступление ВСУ под Бахмутом: 10-ая бригада «Эдельвейс» отбила позиции РФ
- 19.05.2023, 10:45
- 2,692
Украинские бойцы провели успешный штурм.
Украинские воины 10 горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» отбили 4 кв. км территории в результате успешного штурма под Бахмутом. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
Военные заявляют, что штурм проходил при поддержке артиллерии, тяжелой и легкобронированной техники, а также профессиональной группы бойцов, которая обеспечила успех операции.
Отмечается, что в результате слаженных действий воины отбили около 4 кв. км территории вблизи Бахмута.
- Это яркий пример идеального взаимодействия внутри подразделения и полного доверия командиру, – сказано в сообщении.
На видео можно увидеть штурмовые действия бойцов 10 бригады. Внимание – присутствует ненормативная лексика.