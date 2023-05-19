Впервые за 25 лет в финалах всех еврокубков сыграют три клуба итальянской серии «А»
- 19.05.2023, 10:47
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Это произошло впервые с сезона 1997/98 года.
Три клуба итальянской серии «А» выступят в еврокубковых финалах в этом сезоне, сообщает pressball.by.
«Интер» под руководством Симоне Индзаги встретится с «Манчестер Сити» в решающем матче Лиги чемпионов. Они встретятся 10 июня в Стамбуле.
В финал Лиги Европы вышла «Рома», которую возглавляет Жозе Муринью. Ее соперником 31 мая станет «Севилья», игра пройдет в Будапеште.
За победу в Лиге конференций поборется «Фиорентина» во главе с Винченцо Итальяно. Против нее выступит «Вест Хэм», финал состоится 7 июня в Праге.
Такое произошло впервые с сезона-1997/98, когда «Интер» играл с «Лацио» в финале Кубка УЕФА, а «Ювентус» встречался с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.