В Нидерландах ученые изобрели асфальт из дерева 19.05.2023, 10:57

1,060

Уже проложено 30 демонстрационных дорог.

Ученые из Вагенингенского университета (Нидерланды) начали создавать асфальт с использованием древесины. По словам исследователей, это поможет снизить выбросы парниковых газов при строительстве дорог на 30–60%, пишет «Европульс».

Сегодня для склейки камней в асфальтном покрытии используют битум — компонент нефти. По мнению ученых, битум можно заменить лигнином — возобновляемым и нетоксичным сырьем, которое в большом количестве содержится в древесине.

Под руководством ученых в Нидерландах уже проложили 30 небольших демонстрационных дорог для испытаний асфальта, в котором битум на 50% заменен лигнином. Строительство первых дорог со 100% биосырьем в составе начнут в конце этого года.

Если дороги окажутся достаточно прочными и износостойкими, то ученые предложат свою разработку для использования по всей стране.

К 2050 году в Европе уровень выбросов парниковых газов должен снизиться настолько, чтобы они могли все без остатка поглощаться природой (например, деревьями). Такую цель поставил Евросоюз в рамках борьбы с глобальным потеплением, немалый вклад в который вносят выбросы углекислого газа от использования невозобновляемых источников, в том числе нефти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».