Лечили чумного от геморроя Игорь Эйдман

19.05.2023, 11:13

Игорь Эйдман

Ситуация кардинально изменилась, пора менять повестку.

Бороться сейчас против коррупции в России - это как лечить больного чумой от геморроя.

Леонид Волков сформулировал тезисы, оправдывающие это занятие (ниже они в кавычках с моими комментариями). Однако оправдания эти не представляются мне убедитедьными.

«1) Коррупция мотивирует производить больше ракет и тратить больше ракет (а не наоборот)».

Во многих случаях это не так. Например, в бюджете выделена определенная сумма на производство ракет. Коррупционеры завышают себестоимость производства, чтобы положить себе в карманы откат. Ракеты таким образом становятся дороже и их производят меньше, чем могли бы на выделенные средства. Кроме того, деньги на разработку и производство ракет коррупционеры могут просто разворовать, как это было с разрекламированными танками «Армата».

«2) Коррупция, безусловно, является первопричиной путинской войны и ее движущей силой».

Странный вывод. Почему коррупция, а не, например, имперские амбиции неадекватного диктатора, абсолютно неверно оценившего ситуацию и свои силы. Подавляющее большинство коррумпированных режимов никаких войн не ведёт. И наоборот, явно не коррупция двигала многими агрессорами, включая Гитлера и Муссолини.

«3) Фундаментально путинское государство устроено таким образом, что не могло не начать воевать с соседями в какой-то момент, и корни этого явления лежат в коррупции».

См. комментарий к пункту 2.

«4) Аудитория расследований ФБК — в России; каждое новое расследование отщипывает у Путина базу поддержки».

Аудитория расследований ФБК и база поддержки Путина давно практически не пересекаются. ФБК и Навальный стигматизированы в сознании лояльной Путину аудитории как иностранные агенты, предатели. Ни урапатриоты, ни пассивные обыватели не поверят «врагам»-эмигрантам из ФБК. Базу поддержки Путина могут «отщипывать» истерики Пригожина и Стрелкова, но никак не расследования команды Навального. Ролики ФБК сейчас смотрят по преимуществу оппозиционная и эмигрантская аудитории, которые и так всё понимают про коррупцию и режим.

Так что, пользы от «борьбы с коррупцией» нет никакой. Однако и вреда я не вижу. Никакие расследования не могут помешать коррупции тянуть на дно это страшное государство. Дело в том, что реальных проблем для коррупционеров они не создают. Сейчас для российского чиновника стать героем расследования команды Навального - большая честь, если «враги» пытаются дискредитировать, значит правильно служит царю и отечеству, достоин повышения.

Ситуация кардинально изменилась, давно пора менять повестку.

Игорь Эйдман, t.me

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