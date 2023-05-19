закрыть
19 мая 2023, пятница, 13:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россию показательно унизили на заседании Совбеза ООН, которое она сама и созвала

5
  • 19.05.2023, 11:20
  • 14,926
Россию показательно унизили на заседании Совбеза ООН, которое она сама и созвала

Россиян поставили на место их же цитатой.

Представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, которое созвала РФ для «осуждения» поставок оружия ВСУ, призвал россиян «собирать манатки и отправляться» на рубежи 1991 года, передает УНИАН.

Во время своего выступления дипломат указал на два пути выхода «уголовного бункерного дедушки» из нынешней ситуации: либо сдаться, либо повторить судьбу Гитлера в апреле 1945 года.

Украина будет сражаться, «пока каждый гражданин Украины и каждый клочок суверенной земли не будет освобожден», а Россия - не потерпит полного разгрома.

«Все российские военные преступники будут привлечены к ответственности», - пообещал Кислица.

В этой речи дипломат отдельно обратился к российской делегации на русском: «Пришло время вам исполнить наставления вашего начальника - заместителя министра - который в январе прошлого года в стиле гопника имел наглость сказать то, что вам уже пора исполнить самим - «собирать манатки и отправляться» на рубежи 1991 года».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип
Дефекты и аффекты
Дефекты и аффекты Виталий Портников
Словесная эквилибристика от МТЗ
Словесная эквилибристика от МТЗ Артем Черников
Брянский привет генералу Конашенкову
Брянский привет генералу Конашенкову Юрий Бутусов