Британия ввела мощные секторальные санкции против России 1 19.05.2023, 11:35

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В список попали ВПК, энергетика, транспорт, банки и стратегический экспорт РФ.

Великобритания ввела санкции в отношении 86 российских юридических и физических лиц, которые связаны с вывозом украинского зерна, экспортном энергоносителей и военно-промышленным комплексом.

В санкционный список добавлены 13 членов совета директоров «Газпром нефти» и пятеро членов совета директоров «Транснефти». Также в него попали девять компаний, связанных с «Росатомом», в частности «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ)», а также UMATEX, компанию «Росатома», которая занимается производство материалов на основе углеволокна, НИИ атомных реакторов. Под санкции попал и российский руководитель Запорожской АЭС Олег Романенко и сама эксплуатирующая организация ЗАЭС.

Санкции введены в отношении владельца Русской медной компании Игоря Алтушкина и еще восьми компаний, связанных с экспортом металлов, в том числе Челябинского металлургического завод, Объединенной металлургической компании, «Северстали».

В связи с вывозом украинского зерна под санкции попали 24 физлица и юрлица из транспортной отрасли, в том числе Государственная зерновая компаний, шесть крупных судоходных компаний, логистический оператор FESCO, руководство «Совкомфлота», члены совета директоров РЖД,

В сфере ВПК санкции введены в отношении 20 лиц, в том числе АО «Мотовилихинские заводы», руководства «Концерна Калашников», «Российских вертолетов», «Уралвагонзавода».

Под санкциями оказались и пять банков, включая АО «Дом РФ», «Металлинвестбанк», «Росбанк», «Российский банк регионального развития», «Тинькофф-банк»,

В список также включена финансовая корпорация «АФК «Система».

Кроме этого, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о запрете на импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля.

«Обеспечить победу Украины - это самое важное, что мы можем сделать для глобального мира и безопасности. Мы запрещаем весь импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля. Санкции явно влияют на снижение военного потенциала Путина», - завил Сунак.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества наций и развитию Великобритании Джеймс Клеверли объявил, что российские суверенные активы в британской юрисдикции останутся заблокированными до тех пор, пока Россия согласится заплатить за ущерб, нанесенный Украине.

«Путин и его сторонники должны заплатить цену - и заплатят - за их незаконное вторжение в Украину. Именно поэтому благодаря сегодняшним новым санкциям мы усиливаем экономическое давление на Путина - затрудняя ему ведение незаконной войны и причинение невыразимых страданий невинных украинцев. Мы продолжим усиливать это давление и прекращать все формы обхода санкций, которые возникают, пока Украина не одержит победу и не будет обеспечен мир», - подчеркнул Клеверли.

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