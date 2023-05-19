Лукашисты устроили «маски-шоу» на минской «химии»
- 19.05.2023, 11:38
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Накануне «химиков» к работе не допустили.
18 мая в исправительном учреждении открытого типа № 55 в Минске прошла строгая углубленная проверка «химиков».
С чем было связано «маски-шоу», неизвестно. Накануне «химиков» к работе не допустили, сообщает правозащитный центр «Весна».
По предварительной информации, задержан как минимум один осужденный.
В ИУОТ № 55 содержится не менее 27 политзаключенных, приговоренных к «химии».