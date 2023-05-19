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Лукашисты устроили «маски-шоу» на минской «химии»

  • 19.05.2023, 11:38
  • 5,218
Лукашисты устроили «маски-шоу» на минской «химии»

Накануне «химиков» к работе не допустили.

18 мая в исправительном учреждении открытого типа № 55 в Минске прошла строгая углубленная проверка «химиков».

С чем было связано «маски-шоу», неизвестно. Накануне «химиков» к работе не допустили, сообщает правозащитный центр «Весна».

По предварительной информации, задержан как минимум один осужденный.

В ИУОТ № 55 содержится не менее 27 политзаключенных, приговоренных к «химии».

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