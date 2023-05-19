На аэродром «Барановичи» внезапно переместили 10 вертолетов РФ 3 19.05.2023, 11:44

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В Беларуси зафиксировали интенсивные полеты российских военных вертолетов и самолетов.

На территории Беларуси 18 мая заметили усиленную авиационную военную активность.

Так авиаактивность наблюдалась на аэродромах «Мачулищи», «Барановичи» и «Лида». Фиксировались интенсивные полеты вертолетов и самолетов ВВС РБ и ВКС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

С аэродрома «Барановичи» на аэродром «Мачулищи» произошло перемещение 10 истребителей ВКС РФ (находились в Барановичах с 15 января 2023 года).

С аэродрома «Мачулищи» на аэродром «Барановичи» произошло перемещение 10 вертолетов ВКС РФ (Ми-28, Ми-24 и Ми-8), которые постоянно находились в Мачулищах с 5 февраля 2023 года.

С аэродрома «Барановичи» на аэродром «Лида» произошло перемещение нескольких самолетов ВКС РФ (предположительно двух Су-24МР).

С аэродрома «Барановичи» военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ (RF-36126) дважды летал с грузом на аэродром «Мачулищи». Позднее улетел в РФ.

На аэродром «Барановичи» прилетал военно-транспортный самолет Ан-12БК ВКС РФ (RF-90787). Позднее дважды летал с грузом на аэродром «Мачулищи».

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