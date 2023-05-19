Штурм закончился, не начавшись: ВСУ рассказали о самом коротком бое россиян 19.05.2023, 11:47

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Украинские бойцы сработали на опережение в Луганской области.

Украинские пограничники отразили атаку российских оккупантов в Луганской области. Причем враг отступил даже не решившись на штурм, который планировал проводить.

Об этом сообщает ГПСУ.

«Отследив приближение к своему опорному пункту пехотных групп противника, пограничники поработали на опережение - открыли огонь на поражение. Более сообразительные из «атаковщиков» ударили подальше», - рассказали в ГНСУ.

Как добавили пограничники, штурм закончился, не начавшись, потери врага уточняются.

Также бойцы ГПСУ вблизи Бахмута приземлили дрон оккупантов, который отслеживал их перемещение.

«Пограничники вместе со своим стрелковым оружием сработали на «Ура» и приземлили коптер», - добавили в ГПСУ.

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