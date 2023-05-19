Сунак на саммите G7 передал «прямое послание» Путину

Сунак на саммите G7 передал «прямое послание» Путину3
- 19.05.2023, 12:01
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Перед этим он объявил о болезненном для России решении.
Во время саммита «Большой семерки» в японской Хиросиме премьер-министр Великобритании Риши Сунак передал российскому диктатору Владимиру Путину, не приглашенному на мероприятие, «прямое послание».
Сунак заверил, что мировые лидеры не намерены отступать в вопросе о поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией.
«России необходимо знать, что мы и другие страны непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину не только здесь и сейчас ресурсами, необходимыми ей для самозащиты, но и в долгосрочной перспективе», – сказал премьер в интервью Sky News.
Несколькими часами ранее Риши Сунак объявил о введении запрета на импорт российских алмазов и выразил мнение, что другие страны G7 последуют его примеру.