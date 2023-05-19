«Безвозмездный» Китай на месте ослабевшей России 4 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

19.05.2023, 12:09

3,036

«Операция» Кремля сыграла на руку Пекину.

Улыбку может вызвать следующее заявление Си Цзиньпина: «Китай предоставит государствам Центральной Азии 26 млрд юаней финансовой поддержки и безвозмездной помощи» (около $3,72 млрд).

Это сказано на встрече «Китай -Центральная Азия», проходящей в Сиане. В ней участвуют президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

«Безвозмездность» Китая – новый анекдот. Заявление Си сделал в контексте идеи о китайских инвестициях в Центральную Азию. В общем, понятно, что происходит – Китай старается перевести регион на свою орбиту. Или, по крайней мере, укрепить там свое влияние.

Конечно, нельзя сказать, что Россия покинула Центральную Азию. Но фактом является ее слабость – экономическая и политическая. Огромный вклад в этот процесс внесла «спецоперация» Путина.

Москва может предложить лидерам Центральной Азии постоять на параде, Пекин дает деньги и инвестиции. У кого больше влияния на регион при таком раскладе, говорить излишне.

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».