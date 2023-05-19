Минздрав повысил цены на ряд лекарств 2 19.05.2023, 12:26

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Подорожали препараты белорусского производства.

В Беларуси повышены предельные максимальные отпускные цены на восемь лекарственных средств, производимых в стране. Это следует из постановления Минздрава, пишет zerkalo.io.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава, «себестоимость производства лекарств по всем статьям затрат, в первую очередь по импортным расходным материалам, возросла». И ранее установленные предельные максимальные отпускные цены на восемь препаратов стали убыточными.

«Для ликвидации убыточности принято решение по увеличению предельных максимальных отпускных цен до уровня себестоимости, то есть рентабельность после повышения составит 0%», — рассказали в ведомстве.

Прошлый раз цены изменяли в сентябре 2022 года. Сейчас подорожание коснется 8 лекарств от трех предприятий.

Борисовский завод медицинских препаратов:

- фолиевая кислота в таблетках 1 мг N50 (10×5, контурная ячейковая упаковка) — с 0,58 до 0,62 рубля;

- эуфиллин в таблетках 150 мг N30 (10×3, контурная ячейковая упаковка) — с 0,64 до 0,77 рубля.

«Белмедпрепараты»:

- морфина гидрохлорид в растворе для инъекций 10 мг/мл 1 мл N10 (5×2, контурная ячейковая упаковка), ампулы — с 5,18 до 6,22 рубля;

- морфин-спинал в растворе для инъекций (для интратекального и эпидурального введения) 1 мг/мл 1 мл N5 (5×1, контурная ячейковая упаковка), ампулы — с 3,43 до 4,11 рубля;

- фентанил в растворе для инъекций (для внутривенного и внутримышечного введения) 0,05 мг/мл 2 мл N 10 (5×2, контурная ячейковая упаковка), ампулы — с 5,55 до 6,66 рубля;

- фенобарбитал в таблетках 100 мг N10 (10×1, контурная ячейковая упаковка) — с 0,80 до 0,91 рубля.

«Ферейн»:

- метоклопрамид в растворе для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2 мл N10 (5×2, упаковка), ампулы — с 2,01 до 2,08 рубля;

- галоперидол в растворе для инъекций (для внутримышечного введения) 5 мг/мл 1 мл N25 (5×5, контурная ячейковая упаковка), ампулы — с 4,06 до 4,14 рубля.

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