Хренин призвал исполкомы и военкоматы на «сборы»5
- 19.05.2023, 12:36
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Чиновников и военкомов будут учить «обращению с оружием».
Министерство обороны Беларуси на следующей неделе проведет ежегодный сбор под названием «Военная безопасность и оборона государства». Он состоится 26 мая под руководством главы ведомства Виктора Хренина.
На мероприятие вызваны председатель облисполкомов и Мингорисполкома, а также военные комиссары областей и Минска.
«Цель сбора – повышение уровня знаний участников в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах, совершенствование навыков в действиях с оружием», – рассказали в пресс-службе Минобороны.