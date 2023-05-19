Жозе Муринью в шестой раз вышел в финал еврокубков 19.05.2023, 12:39

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Фото с сайта www.sports.ru

Все предыдущие он выиграл.

Главный тренер «Ромы» Жозе Муринью в шестой раз в своей карьере вышел в финал еврокубка, сообщает pressball.by.

Оформив нулевую ничью с «Байером», «Рома» стала первым финалистом Лиги Европы.

Португальский наставник побеждал с «Порту» в финале Кубка УЕФА в сезоне-2002/03 и финале Лиги чемпионов сезона-2003/04, с «Интером» выиграл финал Лиги чемпионов-2009/10, с «Манчестер Юнайтед» — финал Лиги Европы-2016/17, а также финал Лиги конференций-2021/22 с «Ромой».

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