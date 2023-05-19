Военный эксперт: Лукашенко боится уже собственной тени 1 19.05.2023, 12:44

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Что означает передислокация российских самолетов?

Российские самолеты вылетели из Барановичей в Мачулищи, а на Гомельщине появились «зубы дракона». Что это значит, «Белсат» обсудил с украинским военным экспертом, бывшим спикером Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владиславом Селезнёвым.

В Беларуси с начала полномасштабной войны в Украине регулярно наблюдаются тревожные сигналы: может показаться, что Беларусь то ли готовится в полной мере вступить в войну, то ли готовится к украинскому наступлению на свою территорию. Так, на Гомельщине в 20 км от границы с Украиной недавно появилась линия противотанковых укреплений – «зубы дракона».

«Мне иногда кажется, что белорусский диктатор боится уже собственной тени, – комментирует это Владислав Селезнёв. – Те меры, которые в настоящее время он принимает, они абсолютно бессмысленны с военной точки зрения».

«Очевидно, что «зубы дракона» вряд ли остановят современные артиллерийские высокоточные боеприпасы или высокоточные дальнобойные ракеты, – продолжает он. – Тем не менее, ресурсы из белорусского бюджета тратятся и на такие совершенно нерациональные с военной точки зрения, но довольно дорогие мероприятия. Ну, роет он окопы или создает какие-то засечные черты или устанавливает эти бетонные заграждения – пусть занимается этим.

Хотя совершенно очевидно, что украинская армия занята сейчас совсем другими вопросами и реализует другие задачи. Нам важно восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года, отвоевать все наши территории и освободить их от путинских оккупантов».

Лукашенко не было видно почти неделю после 9 мая, и не успел он выздороветь, как начал повторять антиукраинскую риторику Кремлю. По мнению Селезнева, он пытается изменить повестку дня: все же обсуждают его здоровье, а он делает спорные заявления, чтобы обсуждали их, а не здоровье. Эксперт убежден, что «перлы» Лукашенко характеризуют его как человека, которому «не дают покоя лавры покойного Жириновского».

Зафиксировано также перемещение из Барановичей в Мачулищи 10 российских самолетов-истребителей. Селезнев считает: генералы белорусской армии понимают, что Украина недавно получила дальнобойные ракеты. Чтобы сохранить ту авиацию, которая находится в «угрожающей близости», истребители отодвинули на север – для боевых задач таким самолетом разница в пару десятков или сотен километров непринципиальна, а для обеспечения безопасности самолетов на земле разница может быть значительной.

И Селезнёв подчеркивает, что Украина не вынашивает агрессивных планов в отношении Беларуси: для Украины важно прикрыть государственную границу с Беларусью и не допустить повторения сценария февраля 2022 года, когда с территории Беларуси атаковали российские войска, несмотря на все обещания Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко говорил, что сообщения о контрнаступлении Украины это дезинформация, так как «воевать один к пяти по технике и живой силе – это безумие». Селезнев улыбается: это фантазии Лукашенко, ведь комплект сил и средств украинской армии – государственная тайна, к тому же ориентироваться исключительно на численность не стоит, а стоит смотреть на уровень технического обеспечения вооружениями и снарядами.

Эксперт также обращает внимание на малозаметный факт: три месяца назад в Германии на одной из военных баз проходили длительные командно-штабные учения и компьютерное моделирование украинского наступления: отрабатывали все детали того, как задействовать силы и средства, чтобы наступление Украины было максимально эффективным и привело к деоккупации всей территории. И украинские публичные личности, и западные эксперты говорят, что Украине это под силу.

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