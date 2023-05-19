Россия неожиданно перебросила к границе Украины «элитных» спецназовцев 1 19.05.2023, 12:53

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Стало известно, какие цели поставлены перед группой ГРУ из двух бригад.

К границе с Украиной российское командование перебросило так называемые элитные подразделения российского ГРУ. Группы из двух бригад спецназначения из Самарской и Ростовской областей разместились в населенном пункте Теткино Курской области.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Российские спецназовцы будут выполнять задачи по контрдиверсионной деятельности в пограничной полосе после удачных операций партизан, а также будут осуществлять диверсии.

По данным ЦНС, российское командование перебросило в приграничный район Курской области военнослужащих из «элитных» подразделений ГРУ.

«На границе с Украиной, в поселке городского типа Теткино Курской области РФ, подполье зафиксировало размещение элитных подразделений, подчиняющихся российскому ГРУ. В частности, по данным подполья, туда прибыли группы специального назначения 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (Тольятти, Самарская область) и 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (Степной, Ростовская область)», – отмечено в ЦНС.

Члены подполья также выяснили, какие основные задачи возложены на вновь прибывших захватчиков. Они, в частности, будут осуществлять контрдиверсионную деятельность в пограничной полосе после удачных операций партизан, проводить диверсии и «поднимать боевой дух у деморализованных подразделений ВС РФ вдоль границы».

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