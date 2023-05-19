Наступление ВСУ под Бахмутом: у россиян рухнули еще два фланга 1 19.05.2023, 13:13

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Украинские войска окружают город с севера и юга.

Силы обороны Украины продолжают продвижение на флангах в районе Бахмута.

Россияне сконцентрировали на Бахмутском направлении огромные силы, в самом городе бои идут в юго-западной части.

О ситуации на самом горячем участке российско-украинской войны рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что украинские военные имеют успехи на южных и северных флангах под Бахмутом. Там ВСУ удается продвигаться вперед, несмотря на яростное сопротивление российских захватчиков.

«Пока мы разделяем эту ситуацию: город и пригород. В пригороде мы продолжаем активные действия – это север и юг, вчера буквально я давала информацию, на сколько мы там продвинулись. С одной стороны это кажется небольшое расстояние. Мы говорили о примерно 20 квадратных километрах. И вчера мы назвали данные по обоим флангам: по одному где-то 500 м, а по другому около 1 км», – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что на Бахмутском направлении захватчики сконцентрировали значительные силы. Каждый освобожденный метр украинской земли дается ВСУ дорогой ценой.

«Нужно понимать стоимость этого продвижения. Там очень сложно выполнять боевые задачи, потому что враг сконцентрировал огромное количество своих усилий. И, собственно, там каждый метр – это как 10 км продвижения в других условиях», – убеждена представительница МОУ.

Ожесточенные бои ведутся и в самом Бахмуте, в его юго-западной части.

«Что касается самого Бахмута. В основном сейчас ведутся бои на юго-западной части. Но мы эту часть контролируем по состоянию на данный момент и врагу не удается осуществить свои планы. То есть атаки продолжаются и наши эти атаки отбивают», – подчеркнула Маляр.

Как сообщал сайт, сегодня ВСУ прорвали южный фланг российских войск под Бахмутом. Украинская армия заняла плацдарм в лесу возле Ивановского.

Вчера украинская штурмовая бригада прорвала западный фланг россиян под Бахмутом.

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