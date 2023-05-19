В Брестской области решили модернизировать систему оповещения населения 19.05.2023, 13:09

Работы проведут на нескольких объектах.

По информации на сайте госзакупок, УКС Столинского района проводит конкурс по выбору подрядчика на разработку проектной документации по объекту «Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения», пишет сайт «Медиа-Полесье».

Работы по установке нового оборудования громкоговорящего речевого оповещения запланированы на зданиях СШ № 2 в Столине» и на здании Дома Быта в Давид-Городке с включением в автоматизированную систему централизованного оповещения Брестской области.

Подрядчику необходимо предусмотреть подключение к оборудованию усилителей и рупорных громкоговорителей.

Работы по проектированию необходимо выполнить до 31 августа. Стоимость оценили в 7.000 рублей. При этом предельная стоимость строительства не должна превышать 163.570 рублей. Финансирование будет производиться в полном объёме за счёт средств районного бюджета.

Приступить к модернизации планируют в сентябре.

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