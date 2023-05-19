Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию1
- 19.05.2023, 13:19
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Он выступит на саммите Лиги арабских стран.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Саудовскую Аравию. Там он выступит на саммите Лиги арабских стран, сообщается в Telegram-канале главы украинского государства.
Также Зеленский встретится с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведет другие двусторонние переговоры.
- Наши приоритеты - возвращение всех политзаключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей «формулы мира», к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой, - отметил Зеленский.
Президент Украины назвал еще один приоритет, а именно - защиту мусульманского сообщества Украины.
Вместе с Зеленским в Саудовской Аравии находится и Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа.
- Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, - мусульмане, - подытожил Зеленский.
Отметим, что сегодня информагентство Bloomberg написало о том, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств. Сообщалось, что президент после этого полетит в Японию, где уже стартовал саммит «Большой семерки».
О личном участии Зеленского на саммите G7 написали ряд западных СМИ, ссылаясь на анонимные источники. Ожидается, что президент прибудет в Хиросиму уже завтра.