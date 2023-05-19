Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию 1 19.05.2023, 13:19

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Владимир Зеленский

Он выступит на саммите Лиги арабских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Саудовскую Аравию. Там он выступит на саммите Лиги арабских стран, сообщается в Telegram-канале главы украинского государства.

Также Зеленский встретится с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведет другие двусторонние переговоры.

- Наши приоритеты - возвращение всех политзаключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей «формулы мира», к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой, - отметил Зеленский.

Президент Украины назвал еще один приоритет, а именно - защиту мусульманского сообщества Украины.

Вместе с Зеленским в Саудовской Аравии находится и Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа.

- Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, - мусульмане, - подытожил Зеленский.

Отметим, что сегодня информагентство Bloomberg написало о том, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств. Сообщалось, что президент после этого полетит в Японию, где уже стартовал саммит «Большой семерки».

О личном участии Зеленского на саммите G7 написали ряд западных СМИ, ссылаясь на анонимные источники. Ожидается, что президент прибудет в Хиросиму уже завтра.

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