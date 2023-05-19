«50 машин застряли из-за проверки принадлежности автомобиля» 3 19.05.2023, 13:27

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В пункте таможенного оформления под Минском начались проблемы.

Читатели onliner.by сообщают о проблемах в пункте таможенного оформления под Минском: невозможно получить привезенную из-за границы машину. По словам покупателей, под запрет попало около полусотни автомобилей из Китая. В компании, которая занимается оказанием помощи в покупке и доставке машин, подтвердили: из-за бюрократических проволочек покупателям приходится ждать и переплачивать за хранение.

«Люди, которые купили машины в Китае, уже больше месяца не могут их забрать с СВХ, — написал наш читатель Андрей. — Толком никто ничего не знает. Официальная причина удержания — проверка принадлежности автомобиля. Три недели назад я предоставил все документы и в объяснительной ответил на все вопросы, касающиеся машины и ее доставки. Все документы в порядке: договор с китайским поставщиком, инвойс, оплата через банк, справка о доходах. Что можно так долго проверять? Проверку продлили сначала на 10 дней, потом еще на 10 дней. Сейчас на ПТО собралось более 50 машин».

«Проблема действительно существует, — прокомментировали в компании, занимающейся помощью в пригоне. — К ней привела последовательность событий. Сначала при заказе авто из Китая частные покупатели просили китайских партнеров указывать в документах их (приобретателей) ФИО. Но при доставке машин по железной дороге получателем груза должно быть юрлицо. Покупатели писали отказную, заключали договор с „Белтаможсервисом“, там принимали и передавали машину конечному потребителю. Наученные этим опытом, люди стали указывать в документах «Белтаможсервис» в качестве получателя товара. Тут же возникла другая беда: в инвойсах указаны ФИО физлица, а в так называемых упаковочных листах (packing list) — «Белтаможсервис», без упоминания покупателя. Оказалось, так тоже нельзя. В условиях отсутствия четкой инструкции случилась путаница: куда в документах вписывать юрлицо, куда — физлицо. В итоге была инициирована проверка. На время ее проведения процесс просто остановили — «до окончания разбирательства». Хотя по большому счету проблема лишь в правильности оформления документов».

Покупателей такое положение дел смущает не только из-за томительного ожидания. Простои на ж/д-полосе и СВХ имеют вполне конкретное денежное выражение.

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